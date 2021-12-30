前中信兄弟日籍投手高野圭祐日前接受日本電視台跟拍與採訪，但在節目中呈現的收入數字與後來兄弟球團澄清的有落差，在兩國球迷間引發不少討論，高野圭祐除了親自打電話給兄弟總教練林威助解釋，也透過個人YouTube澄清，是與節目組在溝通上有誤差。

高野圭祐日前接受TBS節目跟訪，節目旁白指他在台灣收入只有10萬日圓（約台幣2.5萬元），還表示薪水幾乎都因生活花光，而他在日本的妻子則指出，一個月生活費要25萬日圓（約台幣6萬元），在入不敷出的情況下，生活過得很拮据。

昨天兄弟球團澄清，高野圭祐原本是自費來台測試，但中信兄弟球團還是有提供津貼，一個月大約5萬（約20萬日幣，另外扣稅），吃住由球團提供，若上一軍的話月薪為1萬2000 美元。」

對於數字上的落差，引發兩國球迷間討論，質疑是「誰在說謊？」高野圭祐昨天先在推特上發文向外界澄清，很喜歡在台灣對自己多加關照的中信兄弟，另外他也打電話給球團及「助總」解釋，隨後則錄製影片向外界說明。

高野圭佑表示，自己當初確實是抱持著0元打球的心情，來台的機票及隔離都是自費處理，但因為需要辦理工作簽證，球團願意給予津貼，月薪是如球團所言的為20萬日圓，扣稅及健保後實拿約12萬日圓左右，雖然有跟節目組強調此事，但最後呈現出來的是10萬日圓。

對於節目引起糾紛，高野圭祐透過電話向兄弟球團、林威助解釋，對台灣及中信球團造成困擾，十分抱歉。他也表示，不希望造成球團與台灣球迷的誤會，非常感謝中信兄弟和球迷的支持。