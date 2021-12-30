元旦假期偽出國日本，可以到新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區！園區最近新增百件顏色繽紛的浴衣，前來體驗的遊客都十分讚許，同時對四方青松茶屋提供的餐點也認為物超所值，要享受自在慢活，蕭如松藝術園區將是最佳選擇。

蕭如松藝術園區五棟日式建築，特別與日本浴衣結合，遊客穿日本浴衣要將衣服拉到上下完整覆蓋，更重要的是頭飾的處理，長髮要盤起，配上頭飾，穿上木屐，拍起照來和風感十足，有如偽出國到日本一遊。

園方表示，浴衣最早出現於日本的平安時代，當時的貴族在「蒸浴」，是防止水蒸氣燙傷皮膚，便穿著簡易服裝稱「湯帷子」，是今日浴衣的雛形，後使用範圍從入浴前擴大到出浴後以及睡覺的時候。

日本民風自古以來就非常開放，但浴衣的出現，讓貴族們在一起沐浴汗蒸之時，也有了遮蓋身體保護隱私的附加效果，年輕女孩都喜歡穿浴衣較為方便。

園方為了讓旅人在拍照後能夠吃到美食，四方青松茶屋近期增加新的菜單，如麻油猴頭菇、梅豬麻油猴頭菇及日式鹽蔥板腱牛排等，原有香煎鱸魚菲力、甘蔗豬五花、日式壽喜燒、義式燉羊膝、蒲燒鰻魚飯、新疆孜然子排等，慢食鍋物以砂鍋為主，保有其溫度，冬天也不易冷。

四方下午茶的甜點有和食與台食，和食選用日本草餅都是日本皇室使用。台食茶點為台灣特色點心，慢點鹹食增加摩札瑞拉起士牛肉捲，還有四方選茶及四方特調均為精選優質茶品。

遊客由新竹市可以搭新竹客運至竹東站或惠昌宮站下車，走路3分鐘即可到達，若搭火車內彎線在竹東站下車，走路5分鐘亦可到達蕭如松藝術園區。