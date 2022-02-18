前花蓮縣政府秘書長張逸華請辭，獲聘國民黨中央黨部組發會副主委，今中央黨部發布，張逸華將兼任花蓮縣黨部主委。張2014年曾任花蓮黨部主委，對地方黨政事務熟悉，此次回任主委，他表示，上任將積極拜訪意見領袖，聽取建言，作為五合一提名的依據，同時重建3級組織，組織好才可運作，讓黨務系統發揮最大動能。

花蓮出生的鐵路子弟張逸華，花蓮高中畢業後北上就學。1985年進入國民黨職，曾擔任台灣省黨部文宣小組工作，台灣通訊社記者、台灣省黨部雙十園雜誌社執行主編，中央黨部文化傳播委員會文宣部主任等要職。

張逸華離開黨營媒體主管職務，調升國民黨新竹市黨部主委任內，任內輔選柯俊雄立委；林政則市長，台中市黨部主委任內輔選盧秀燕、黃義交、蔡錦隆三席立委全壘打。2012年任新北市黨部主委，輔選朱立倫連任市長。2014年接任中央黨部組發會副主委兼花蓮縣黨部主委，之後退休。直到2018借重長才，進入徐榛蔚參選縣長團隊輔選，當年徐榛蔚拿下全國最高得票率當選花蓮縣長。

張逸華進入縣府團隊，因黨務經歷完整豐富，人緣口才俱佳，受到縣長徐榛蔚倚重，出任秘書長要職，直到今年農曆年前請辭。獲中央黨部聘用重返黨務工作，擔任組發會副主委一職。今發布花蓮黨部主委由張逸華兼任，借重張在花蓮深耕的黨政工作經驗及影響力，推動花蓮縣五合一選舉提名部署及輔選工作，爭取國民黨當選席次極大化。

張逸華受訪表示，下周擇日布達，上任後會勤各鄉鎮市，拜訪意見領袖，聽取建言，作為五合一提名的依據。他強調，先規畫起組織，建立三級組織，組織建立後才有輔選的動能，把黨的組織建立起來，包括縣黨部、各鄉鎮市黨部的委員會，各組織系統建立起來，有組織才有運作，有運作才有動能，各方面才能開始進行。