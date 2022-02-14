林姓男子酒駕出門買酒繼續喝，酒測值超標10倍以上。（埔里警方提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮林姓男子，喝酒後騎車出門買酒，被警方發現行車不穩攔查，發現林男酒氣沖天，酒測值竟高達每公升1.61毫克，遠比每公升0.15毫克的法定標準值，超出10倍以上。

埔里警分局愛蘭派出所警員林俊佑、鄭宇哲巡邏時，發現45歲林姓騎士行車不穩，隨即攔查。

林姓男子供稱，他因為睡不著，自己在家邊看電視邊喝酒，剛把4瓶50ml的白蘭地喝下肚後，騎車出門買東西，就被警方逮個正著。

警方在林男身上，搜出另1瓶未開封的50ml白蘭地，於是詢問他，都已經喝茫了，不去睡覺又酒駕出門，是要買什麼東西？才知道原來他酒駕出門，就只為到超商買酒回家繼續喝，所以才會在身上又搜出1瓶酒。

警方指出，根據資料顯示，呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克時，反應能力會立即變差，肇事率也會比平常高出2倍，並且已構成刑法《不能安全駕駛罪》；林男經測試每公升1.61毫克的酒測值，已達「迷醉」狀態，反應能力會有呆滯或昏睡的狀態，所幸員警積極攔查，嚴厲執行防制酒駕執法工作，避免悲劇發生。

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