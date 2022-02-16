資深藝人巴戈胰臟癌擴散病逝 享壽67歲

資深男藝人巴戈傳出因胰臟癌病情惡化，今（16）日晚間病逝台北長庚醫院，享壽67歲，稍早已由優質生命協會秘書長紀寶如證實憾事；巴戈生前人脈好，交友廣闊不免應酬多，2006年曾與朋友聚餐小酌被抓到酒駕，酒測值更高達0.86，當場被扣車即函送地檢署偵辦。

巴戈被譽為演藝圈長青樹，他從8歲就以童星身分出道，成年後也在主持領域有好的表現，像是與鄒美儀以《雙星報喜》蟬聯二座金鐘獎最佳主持人，之後更與方芳芳主持《就在今夜》，又獲得金鐘獎肯定；今晚無預警傳出因胰臟癌，病逝台北長庚醫院，享壽67歲，令外界相當錯愕。

而胰臟癌發生原因飲食佔20%，過去巴戈時常和好友們有聚會，不免會小酌幾杯，可能間接影響健康；此外巴戈在2006年就曾因為和朋友聚會小酌，結束後開車被警察攔下，帶回派出所酒測發現酒測值高達0.86，當場被扣車外，更遭函送地檢署偵辦。

在開庭時巴戈坦承酒駕一事，卻自認開車時「意識很清醒」，不過，最後檢察官以罰緩五萬元並加上一條件，兩年內不得再犯的緩起訴，巴戈也立刻在地檢署提款繳完罰鍰。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障