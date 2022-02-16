資深男藝人巴戈16日晚間因胰臟癌病逝。(圖/ 取自中時資料庫，粘耿豪攝)

資深男藝人巴戈傳出因胰臟癌病情惡化，今（16）日晚間病逝台北長庚醫院，享壽67歲，稍早已由優質生命協會秘書長紀寶如證實憾事；巴戈和愛妻張令娜結婚逾40年，育有2子2女，個性風趣幽默也讓他桃花不斷，多次被拍到和不同的辣妹或輕熟女同遊，但都強調只是正常社交，張令娜也曾無奈感嘆，拿他的花心沒辦法。

巴戈被譽為演藝圈長青樹，他從8歲就以童星身分出道，成年後也在主持領域有好的表現，像是與鄒美儀以《雙星報喜》蟬聯二座金鐘獎最佳主持人，之後更與方芳芳主持《就在今夜》，又獲得金鐘獎肯定；但在演藝圈大染缸長大的巴戈，卻早在1981年把同班同學張令娜娶回家，婚後更育有2子2女。

不過，巴戈個性幽默風趣，特別受到女人歡迎，多次被拍到和異性單獨出遊，像是與一名年輕女子甜蜜逛淡水老街，還參觀保險套專賣店；及被拍到和辣妹上酒店，互動親暱；甚至牽著一名熟女到夜店，待到凌晨才離開，但本人也僅表示，「就是一般的社交，難道要我上圖書館嗎？」

而巴戈賢妻張令娜其實都看在眼裡，但她還是守在巴戈身邊，當時得知先生身邊有這麼多桃花，她也坦然又無奈地說，拿他的花心沒辦法。