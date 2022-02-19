一個人的命運從出生那一刻就已註定大方向，如果想要幫自己轉運，就需多做善事、說好話，為自己結善緣。運勢命理網站「靈匣網」帶大家從出生年尾數，看出你的一生命運和命中貴人是誰！

出生年尾數是1（例如1991、1981、1971）

尾數1的人很聰明，又多才多藝。你在事業裡很拚，經常加班就為了把事做好，因此工作有成，往往可以越爬越高，中年之後有望平步青雲，財富爆滿。感情方面，一生裡多有爛桃花，愛情總是跌跌撞撞，交往中也曾被騙或是被劈腿，因此對愛情逐漸失去了信心，重心大多放在事業上，可能有晚婚或是不婚傾向。生肖虎與生肖馬，會是你的貴人。

出生年尾數是2（例如1992、1982、1972）

尾數2的人，性格有禮貌，進退得宜，十分得長輩喜歡。不過理財能力較差，年輕時多有月光族傾向，對朋友因為熱情又講義氣，經常會有人向你借錢卻不還，容易導致經濟狀況降低。幸好年紀漸長學會儲蓄，中年過後會有一筆小存款能夠買房。婚姻方面，請謹慎挑選你的配偶，因為可能會遇上一個跟你金錢觀念差異頗大的人，常為柴米油鹽爭吵。生肖蛇與生肖兔，會是你的貴人。

出生年尾數是3（例如1993、1983、1973）

尾數3的人很有魅力、不畏懼吃苦，意志力堅強，積極向上，遇上困難總是能越挫越勇，這樣的特質在工作中會很有助力，即使年輕時運勢不是那麼的好，也可以隨著一次次跳槽而一步一步爬向頂峰。然而你的財運有些不理想，容易因為家中或自己的突發狀況破財，但你總能把存款再賺回來。婚姻方面，你的桃花很旺，能在眾多人選到那個最適合你的人。生肖兔與生肖蛇，會是你的貴人。

出生年尾數是4（例如1994、1984、1974）

尾數4的人，聰明、具有創意，行事風格多變，性格直率，心直口快，但很有責任心，不管是在工作或感情裡，你需要比較隨緣的態度，越是執著的東西反而會越難得到。你需要放鬆心情，使事情順其自然發展，這樣會令你的人生更順利。財運方面，偏財運不佳，可多花點心思在事業的發展會比較好。婚姻方面，你要理性一點，不要一時沖動而盲目愛錯人。生肖牛與生肖羊，會是你的貴人。

出生年尾數是5（例如1995、1985、1975）

尾數5的人感性多情、執著，具有完美主義傾向，很得長輩、領導器重，工作中多喜歡表現自我，容易有一展長才的機會。財運方面，你並不是很擅長理財，大多時候是乖乖存錢，而涉及有關「家」或是「房子」的事上，可能會有波折。婚姻方面，你註定是較晚婚的，但晚婚對你而言是好事，因為你自身的能力強，事業比較忙碌，無暇兼顧到愛情。婚後你也是較為強勢的那方。生肖鼠與生肖猴，會是你的貴人。

出生年尾數是6（例如1996、1986、1976）

尾數6的人聰明又自負，你很喜歡公益活動，比較喜歡出頭，所以容易成為團體的中心人物，生活處事有許多貴人，也有很多人依賴你，遇上問題時總喜歡向你請教。特別提醒你，別幫他人做擔保之事，否則容易出現官司纏身。感情方面佔有欲強，性格剛烈容易執著，也因此在愛情裡受傷很難再走出來。婚姻方面，你們多少會恐婚，但請不要害怕，因為對方會是個能給你安全感的人。健康方面體質弱容易感冒，女生要多注意婦科。生肖雞與生肖豬，會是你的貴人。

出生年尾數是7（例如1997、1987、1977）

尾數7的人有細膩的觀察力，有一點嚴肅，也有些自卑。人際關係中，你比較得女性和長輩的喜歡跟幫助。工作中你特立獨行，想走出屬於自己的康莊大道，因此比較適合去創業，將會大有收獲。財運方面，初期你看似金錢都投入創業中無回報，但是漸漸會小有成就，中年過後不需為錢煩憂。感情方面，你容易鑽牛角尖，分手之後會想著舊愛，因此會拖延正桃花出現的時機，雖然不一定會晚婚，但你的桃花運的確不如預期。生肖雞與生肖豬，會是你的貴人。

出生年尾數是8（例如1998、1988、1978）

尾數8的人口才不錯，說話很快，但因為心直口快，容易有犯小人問題，要留意口舌是非，少談八卦才是上策。你的人緣不錯，其實比較適合業務的工作，可幫自己賺入滿滿的財富。需注意的是，你過於看重愛情，容易因感情不順而耽誤事業前途，要學會放下跟原諒，這是你在愛情裡的課題。婚姻方面，你對另一半的品行很要求，希望對方有值得給你學習的特質，夫妻一同成長，擁有共同的興趣。生肖牛與生肖羊，會是你的貴人。

出生年尾數是9（例如1999、1989、1979）

尾數9的人善良、有同理心、而且乖巧伶俐，只是個性上比較固執。你天生財運就很旺，一生可說是不愁吃穿，如果可以加上自身努力，多聽聽身旁有經驗長輩的意見，一生運勢會更加順暢。感情方面，容易有不安定感，愛情裡大多是暗戀跟單戀，比較難能修成正果，或談戀愛的年紀比較晚也易晚婚，你的不安全感導致你對婚姻會迷惘，也沒信心可以跟另一半走到最後。健康方面，因為你是個容易想很多的人，因此可能有淺眠、失眠、多夢等症狀。生肖鼠與生肖猴，會是你的貴人。

出生年尾數是0（例如2000、1990、1980）

尾數0的人個性溫和、廣結善緣、異性緣也很不錯，在理財方面非常有天賦，因此你的財富一直都是穩穩攀升的，你不僅工作能力好、賺的也很多，自己也懂得分配金錢，知道要如何投資運用，因此一生不需為金錢煩惱，中老年之後更有一筆為數不小的財富，可讓你維持一定的生活品質。感情方面，你較多愁善感，不容易拒絕他人，在不瞭解你的人眼裡有點不專情，可是你一但愛上就會死心塌地，只要跟戀人相處和諧，不排除很快就會進入婚姻，婚後和諧愉快，是人人稱羨的一對伴侶。生肖牛與生肖羊，會是你的貴人。