對於女生而言，找對象和找工作同樣重要，畢竟從傳統的角度來看，女生幸不幸福，嫁得好不好就可以看得出來。塔羅牌老師艾菲爾分享，從農歷出生月看個性與婚後生活，像是農歷1月生的女生婚後能得夫家的重視與疼惜、農歷6月生的女生有幫夫運。

農歷1月生

你的個性是比較光明磊落的人。你不喜歡在背後放冷箭的人、瞧不起別人的人。有貴婦命的你，一輩子不缺寵愛，婚後不只有娘家雙親的疼愛，還會得到夫家的重視與疼惜，婚姻幸福美滿。

農歷2月生

你的性格溫和，不與人爭搶，是個善理財、持家的好老婆，自己有安分的工作，生活踏實，不會亂花錢，每個月的收入都可以妥善分配。婚後老公會很信任你的操持。

農歷3月生

你的個性磊落，比較重視自己形象、修為，你喜歡跟另一半溝通，無論是工作上、生活上你總是有聊不完的話題，也會適時的在各方面給另一半良好的建議，是個善解人意的貼心太太。

農歷4月生

你的個性熱情，重情份，喜歡交朋友、喜歡以實際行動去關愛、照顧家人，懂得顧全大局，包容另一半犯的錯、不會惡言相向，不離不棄的陪伴在老公身邊，讓婚姻能夠越過越好。

農歷5月生

你是一個做事積極，有上進心的人。你事業心強，即使是婚後，事業家庭兩頭燒的狀況下，也能在職場稱頭，下班回家後還能把家裡打理的一塵不染，能和老公一起同甘共苦，齊力斷金。

農歷6月生

你是比較容易受人影響的人，你做事穩重，有耐心責任感，帶著幫夫運，在婚後能夠給予先生無形的幫助，讓另一半能無後顧之憂在外發展事業，是成功男人身後的推手。

農歷7月生

你是一個率真的人，做事敢做敢當，你總是閒不下來，只要看到家裡有點亂就全身不對勁，做任何事都親力親為。最喜歡做一桌好菜等著老公下班回家，一邊聽著他分享瑣事，一邊用餐，是你覺得最幸福的事。

農歷8月生

你喜歡實事求是，甚至有點完美主義，你有著聰明伶俐的經商頭腦，婚後可以助旺老公的運勢，成為伴侶的心靈後盾。也能利用這個優勢成就自己的一番事業，跟另一半一起撐起家庭。

農歷9月生

你追求公平、做事周到，擅長打理家庭，伴侶能放心的外出打拚。長輩緣極佳，會得夫家長輩愛戴。若是要你兼顧家庭跟事業，這樣蠟燭兩頭燒的情況，對你會比較吃力。

農歷10月生

你有著實事求是、追根究底的精神。無論你的情路是否特別順利，你都容易嫁給優秀的男人。遇事冷靜、不魯莽行事，凡事都能妥善處理，不讓老公操心，是標準的賢內助。讓老公覺得放心、踏實。

農歷11月生

你喜歡獨立思考、思想方面比較創新。你命中帶財、擅理財，有積聚財富的能力，能夠帶旺夫家，對長輩尊敬相對的也得長輩喜愛，夫家會因為你的關照而讓家庭生活越來越好，福享不盡。

農歷12月生

你的個性比較吃苦耐勞、任勞任怨，對工作積極認真，對家庭也很有責任感，對另一半更是全力支持、相濡以沫。在伴侶失意時鼓勵他不要放棄，成功時提醒他別驕傲。能夠有福同享、有難同當，攜手一輩子。