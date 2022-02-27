綜藝天王吳宗憲女兒Sandy吳姍儒年前(1月29日)剛與王先生完婚，隨即動身飛往美國與男方親友相聚，已有好一段時間沒和大家交流；她昨(26)日在限時動態開放網友提問：「有想我嗎？分享最近發生的好笑事？或想跟我說的話？」過程中她自曝了不少和老公的有趣互動，粉絲們也欣慰她新婚生活過得幸福。

吳姍儒婚後許久沒和網友互動，昨(26)日在限時動態開放網友提問，許多粉絲表示：「雖然覺得Sandy必須好好休息&度假，但太久沒有動態，想念了，期待你的分享」、「太久沒看到Sandy動態還以為自己不小心退了追蹤，特地到專頁看，這才發現自己會想妳」、「今天才在想說好久沒看到Sandy發限時，妳就發了，太開心了吧」，則則留言都讓吳姍儒十分感動：「阿，原來的我沒被世界遺忘，那就好了，那就好了」。

吳姍儒自曝和老公新婚的有趣互動。（圖／取自吳姍儒IG限時動態）

當吳姍儒被問到「有沒有被王先生欺負？」Sandy立刻回答：「有有有！我一不小心睡著他就偷拍我」，並放上一張「床照」，解釋躺在床上本來要拿起書來看，結果卻睡著了，有感而發說：「放假真的會像電池壞掉那樣，一下超有精神，一下累趴，已經無數次看電視、擦保養品，直接睡著」，一番「放假論」也令不少網友會心一笑。

吳姍儒自曝和老公出遊的意外驚喜。（圖／取自吳姍儒IG限時動態）

吳姍儒也分享到，臨時決定和老公去爬山看雪景，結果雖然已經穿上厚外套，但腳還是很冰的囧事；也發生過車子突然被大雪覆蓋的狀況；Sandy還逼著老公一起「吃雪花冰」，她PO出兩人的背影照笑說：「我們倆在吃雪，我逼他的」，幸福的婚姻生活令粉絲們直呼超級羨慕。