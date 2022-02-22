桃花旺卻不一定能脫單，雖然在星象的作用下，有些人有不錯的桃花運，並且天時地利都已具備，但想談戀愛就是很難實現，運勢命理網站「靈匣網」點名，處女座、天秤座、摩羯座、水瓶座的人2022年的桃花運明明不錯，但在談戀愛這件事情上，就是這麼不配合。

▍處女座

處女座今年的桃花算比較多的，會在各種場合認識到不錯的異性，不過處女座對待感情的態度相對謹慎和保守，尤其是長期單身的處女座，習慣了自由自在的單身生活後，他們越來越難用開放的心迎接新戀情。處女座很被動，即使出現了好對象也不會主動，而對於那些追求者，他們會再三評估，看兩個人是否真的合適。在這種漫長的觀察期裡，總是能活活把戀愛機會扼殺在搖籃裡。

▍天秤座

天秤座的愛情總在糾結中錯過，所以某種程度上，天秤座桃花越多，越不容易脫單。在這個速食愛情的時代，所謂的追求就是獻幾天殷勤，沒有進展就換下一個目標，這種模式，對容易糾結的天秤座而言非常不利，如果說處女座是敗觀察期長，那天秤座則是輸在選擇期長。當桃花盛開時，天秤座還沒想好要采摘哪一朵，卻發現已經凋謝了。

▍摩羯座

摩羯座2022年的桃花也算很不錯，但是能不能順利脫單，要看摩羯座自己配不配合了。摩羯座總是只有在某個特定的時間段想談戀愛，而當他們想談戀愛的時候，未必剛好走桃花運，而走桃花運的時候，他們剛好想談戀愛，摩羯座還是很難脫單，因為他們一但遇到喜歡的人，是非常被動的，明明有七分心動只表現出三分。愛情就是這樣，被摩羯座親手拒之門外的。

▍水瓶座

水瓶座一直以來桃花運都不錯，在2022年人氣依然不減，但水瓶座的心總是難以琢磨，比起別人他們好像更愛自己。水瓶座喜歡的類型沒有定數，太隨心情了，他們也很容易因為某個心動的瞬間，喜歡上一個人。更容易因為一件事情，瞬間對一個人冷卻。在這種變幻不定的心情下，他們對待桃花的態度總是不冷不熱，很難深入往下發展，因此白白錯過許多戀愛機會。