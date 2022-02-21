有些人明明嘴巴上喊著想談戀愛，但是一遇到追求者或是心儀對象時，又開始變得自卑，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，明明很優秀，但是面對感情卻變得不自信，容易因為過度自卑而持續陷入單身漩渦。

▍Top3 天蠍座

天蠍座表面傲嬌高冷，但他們的骨子裡其實相當自卑，尤其是面對愛情，他們會覺得對方不夠安穩、給不了自己想要的安全感，久而久之，遇到心儀對象時也不敢主動出擊。此外，天蠍座容易將心儀對象過度神化，然後覺得自己配不上對方，總而言之，天蠍座是相當矛盾的個體，他們既不敢主動追求別人，面對追求者時又表現得相當防備，很容易與愛情擦身而過。

▍Top2 摩羯座

摩羯座其實相當渴望愛情，但是缺乏追愛的勇氣，明明自己相當優秀，但卻因為莫名的自卑，不敢跨出去一步。再者，摩羯座認為，喜歡一個人是自己的事情，與對方無關，所以遲遲不敢向對方表白，在暗戀階段就嚴重卡關，等到真的下定決心追愛，往往已經為時已晚，心儀對象早就心有所屬，這也讓摩羯座常常悔不當初。

▍Top1 巨蟹座

巨蟹座嚴重缺乏安全感，所以無論是追求者或是心儀對象，巨蟹座在還沒確定彼此心意之前，是不會輕易接受一段感情。但是過程中，巨蟹座又會因為莫名的自卑，覺得自己不配得到對方的喜歡，常常就拒絕別人的示好，慢慢的巨蟹座也陷入了「自卑式單身」之中。