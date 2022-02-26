星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、巨蟹座、天蠍座平常明明很聰明，偏偏一談戀愛智商就歸零，雙魚座、巨蟹座容易被渣男、渣女騙得團團轉，天蠍座則是疑心病太重，親手葬送自己的戀情。

▍1.雙魚座

雙魚座是典型的戀愛腦，他們天生自帶浪漫細胞，對愛情充滿各種粉紅泡泡般的夢幻想像，一旦開始談戀愛，他們就把理智拋在腦後，所有事情都排到第二順位，眼裡只有戀人的存在，好像沒有愛情就活不下去。雙魚座面對感情時甚至會看不清現實，全心全意投入，就算知道對方不好、這段感情沒有結果，依然堅持不分手，非常盲目，一談戀愛就彷彿失去智商。

▍2.巨蟹座

巨蟹座在戀愛中缺乏安全感，只要有一點風吹草動就患得患失，很怕失去戀人的愛，為了確認對方的心意，他們會自作聰明想出各種方法來試探對方，偏偏他們手段拙劣，很容易被看穿，所以只要刻意順著他的意思回應，就能取得他們的信任，得到甜頭的巨蟹座會更投入這段感情，願意付出一切，偏偏對方可能不是像他想像的那麼真心，就算被背叛了，還會幫對方找理由，在愛情中就會變成一個徹底的傻子。

▍3.天蠍座

天蠍座談戀愛時佔有慾太強，希望另一半一舉一動都在自己的掌握之中，平時明明很聰明，觀察力很強，偏偏一談戀愛就把這些拋到腦後，伴侶也沒做什麼事情就能讓他們疑神疑鬼，接著就是永無止盡的查勤、爭吵，導致於兩個人對這段感情越來越疲乏。如果要和天蠍座交往，一定要讓他們感受到你堅定的愛，只要他們放心，兩人的感情就能安穩的發展下去。