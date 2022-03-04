花錢容易存錢難，大家拿到薪水的第一步，幾乎都是開始規劃要拿去買心儀的商品，但這樣往往易造成收入與支出的不平衡，漸漸的你就成為了月光族的一員；可有些人相反，他們特別喜歡存錢這件事，一拿到錢的第一步就是在想該如何投資，存到的數字越大，他們越有成就感，而在12星座中，不同的性格其實對於存錢的觀念也不相同，下面我們就一起來看看，是哪些星座整天嚷嚷著不存到錢不方休的吧！

＃天蠍座

天蠍懂得平衡支出 (圖/觸mii自製)

天蠍座雖然很會敗家，但他們的敗家都是經過規劃的，每筆錢的運用都會思考得非常仔細，能夠不花的就會止住自己的慾望，雖然很常聽到他們想買的東西很多，但都只是嘴上說說，最後都還是放進了銀行的口袋裡了。

＃牡羊座

牡羊覺得存錢是他們人生中最重要的任務 (圖/觸mii自製)

牡羊座非常會賺錢，同時也非常愛存錢，戶頭裡的數字越多，他們越能感到心安，甚至還會特別去鑽研投資方法，對他們來說，如何將自己原有的錢財變得更多，是他們人生中最重要的任務了，他們對於存錢這件事有滿滿的成就感！

＃金牛座

金牛每筆錢都花在刀口上 (圖/觸mii自製)

金牛上榜應該是毫不意外，因為金牛給人的個性就有「小氣」一詞，但金牛不是小氣，而是他們認為錢要花在刀口上，自己賺來的任何一塊錢都覺得相當珍貴，不容許它被隨意揮霍，所以非常熱衷存錢、看著自己戶頭慢慢長大的過程。

以上3星座真的是要給他們一個Respect！在現今社會衝斥著許多慾望的社會下，他們依舊能夠保有正確的金錢觀，穩穩地將自己的錢留住，著實不容易！