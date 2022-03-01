葡萄王（1707）2021年第四季每股純益2.98元，季增46％、年減4％，低於市場預期，金控旗下投顧法人指出，放眼後市，樟芝液更受關注、新產品上市與會員數成長加速，葡眾展望更佳，支撐獲利表現，惟需留意代工同業評價下滑，恐對葡萄王股價後市產生壓抑，給予172元目標價，投資評等「中立」。

法人分析，葡萄王2021年第四季之所以不如預期，主要是因為外購原料成本增加，並未反映在終端產品售價上，同時是因當季低毛利產品、事業體營收占比較高所致。

以2021年全年來看，葡萄王毛利率、營業利益率分別年減2個百分點與1.5個百分點，降至80.2％與23.6％。財務數字下滑原因，首先，獲利率表現最佳的葡眾營收占比由2020年的84％，下滑至2021年的82％；其次，台灣自有品牌上市快消品初期行銷費用較高。

放眼2022年，投顧研究機構指出，葡眾營收年增5.1％，較2021年的年增4％佳，主要動能包括：一、2021年第四季推出的新產品貢獻2022年全年營收；二、預期4月美國FDA核准植物新藥GKAC進行非酒精性脂肪肝（NASH）之臨床二期試驗，有助於葡眾會員推廣樟芝液（新藥成分之一）的保健食品，該產品目前占葡眾營收13％；三、2022年再推出二至三項新產品；四、2022年下半年後疫情時期有效會員人數成長加速。