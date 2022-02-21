相愛容易相處難，和另一半相處的過程中，往往會發生爭執與衝突，該如何化解彼此的誤會和心結，是一件十分不容易的事。《搜狐網》命理專欄近日分享，處女座、獅子座、白羊座的女性不懂甜言蜜語，越愛另一半越容易出言諷刺對方。

1、處女座

處女女非常嘮叨，一點小事也能說個不停，而且她們很愛翻舊帳，若是不小心被抓到把柄，以後再發生類似的事情，她們就會把以前的事全翻出來說，讓人感到非常崩潰。

事實上，處女女要求完美的個性，讓她們對自己和另一半都相當嚴格，這也是一種另類的關心，只是她們不太懂正確的表達方式，看到另一半做得不好，就會出言指責，像是媽媽在教訓小孩，導致情侶間經常因此發生爭吵。

2、獅子座

獅子女的個性很強勢，在愛情中希望能找到志同道合的另一半，對方一定有某些特別的地方，或是出眾的能力、優點，才能夠得到她們的青睞和喜愛。

但就算過了第一關，得到獅子女的心，順利和她們交往，之後相處的過程中仍會出現不少問題，她們常常控制不好自己的情緒，會在衝動的情況下說出傷人的話，而且她們十分擅長諷刺、挖苦人，在氣頭上總是忍不住說反話，讓另一半備受打擊。

3、白羊座

白羊女屬於心直口快的類型，想到什麼就會直接說出來，完全不會先考慮對方的心情，常常因此和另一半鬧得不愉快，她們需要經過一段時間的沉澱，才能明白什麼話該說、什麼話不該說。

除此之外，白羊女的個性也比較小孩子氣，在氣頭上的時候，她們明知這句話不能說，還是故意要說出來，只要看到另一半受傷、難看的臉色，她們就會覺得十分得意；等到冷靜下來，她們才會開始後悔，自己居然因為賭氣傷害另一半，而不得不做出許多彌補的行為。