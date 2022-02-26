人與人相處難免會有摩擦，有些人不吐不快、脾氣火爆；但也有人即便心生不滿也不會歇斯底里的表達怒火，十分擅長「冷暴力」。《搜狐網》運勢專欄就點名4大生肖雖然脾氣不大，但是最愛冷戰，無論別人怎麼哄都沒用，沒人拿他們有辦法。

▍生肖牛

生肖屬牛的人平時溫和有禮，做事情也很有條理，就算與人發生爭執也很少發脾氣，不過一旦有人踩到他們的底線，屬牛的人就會變得有點倔強偏執，雖然不至於大吵大鬧，但是喜歡用冷暴力佔據主導權，而且他們冷戰的時間很長，期間誰勸都沒用，算得上是冷戰高手。

▍生肖鼠

生肖屬鼠的人雖然看似熱情活潑，但是一旦和別人有矛盾，就會開啟冷戰模式，絲毫不給對方溝通的機會，訊息不回、電話不接，整個人大玩消失，讓對方很無所適從，只有他們自己想通了，消氣後才會突然出現。

▍生肖虎

生肖屬虎的人做事情相當有耐心，一旦惹怒他們，雖然屬虎的人表面上不動聲色，但是你會明顯感受到他們經常無視你，態度上也會極其冷淡，如果這時你不趕快道歉補救，他們就會把你當作空氣一樣，長時間的無視你。

▍生肖蛇

生肖屬蛇的人聰明、主觀意識強，對所有事情有很強的掌控欲，因此不喜歡有人頂撞自己、質疑自己。面對衝突，屬蛇的人最擅長冷戰，加上他們不喜歡和別人解釋，乾脆什麼話都不說，即便你有心想要妥協，他們也會要求你先認錯，否則溝通免談。