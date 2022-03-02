男女間的感情是很微妙的，有些人在曖昧階段，甚至會搞不清楚自己的心意，與對象陷入不清不楚的關係，就算意識到自己沒這麼喜歡對方，他們也不願意主動放手，唯有對方放棄才肯結束關係。《靈匣網》近日分享5個在感情中很愛拖延的生肖，總是不把關係說清楚，讓對方非常痛苦。

1.生肖龍

生肖龍做事嚴謹，責任感強且腦袋發達，做事也非常果斷，但一碰到感情就會變得猶豫不決，就算發現自己不喜歡伴侶或曖昧對象，他們也因怕傷害到對方而不敢主動提分手，最終反而把對方傷得更深，另一方面，生肖龍非常愛好面子，而且很重感情，就算不喜歡對方了，他們還是會顧及友情，依然對對方好，在外甚至刻意表現出恩愛的模樣，但時間久了，對象自然也會察覺到異狀，提出分手後反而被傷的更重。

2.生肖鼠

生肖鼠平時給人大剌剌的印象，不過他們其實心思縝密，做事很有遠見，但在感情方面卻顧慮很多，他們不敢敞開心扉去愛一個人，就算發現自己不愛對方，也不願意主動提分手，而他們內心很渴望完美愛情，但因為本身較沒自信，導致生肖鼠時常不敢追求喜歡的對象，在感情中屬於被動的一方，因此當有人向他們告白時，他們可能會抱持試試看的心態與對方交往，但最後發現自己仍無法喜歡上對方時，卻依舊不願意直接提分手，而是等到對方忍耐不了主動離開。

3.生肖雞

生肖雞非常精明，做事井然有序，在職場上表現出色，但面對感情卻恰好相反，他們總是拖泥帶水，搞不清楚友情與愛情，他們覺得無論被愛還是愛人，都會感受到幸福，因此就算不愛對方，他們仍舊很享受被人愛的感覺，而且生肖鼠通常顏值都頗高，因此身邊不乏有追求者，另一方面又很享受被追捧的感覺，所以就算發現自己不喜歡對方，他們也不會做出正面回應，不願放手也不給予承諾。

4.生肖馬

生肖馬非常愛好面子，在感情中也是自信滿滿，喜歡在他人面前秀恩愛，如此高調的感情，若是分手就容易成為朋友的話題，生肖馬為了顧及自己的顏面，因此就算不喜歡對方，也不會輕易放手，不過他們在談戀愛的過程中，非常願意為對方付出，但若得不到相對應的回報，他們就算有分手的打算，但仍希望對方主動提出，不想在感情中當壞人。

5.生肖羊

生肖羊非常珍惜感情，無論親情、友情還是愛情都是如此，而且非常照顧身邊的人，與伴侶或曖昧對象相處久了，就算不喜歡對方，或發現相互付出比例不對等時，他們還是會盡全力對對方好，不希望對方因分手而感到難過，唯有等到伴侶覺得膩了後，主動提出分手，他們才可能會分開。