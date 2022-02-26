「適者生存」是殘酷的職場現實。環境變換太大時，難免會不習慣，不過運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖虎、猴、鼠、馬的人，不管在什麼樣的環境中都能快速掌握步調，幾乎是無縫接軌。

生肖虎

屬虎人對自己期許很高，不管環境如何變化，都會逼自己去思考因應之道。他們無法忍受被人看出來自己撐不下去，因此，即使短時間內實力難以發揮，也要擺出驕傲的奮鬥姿態，所以他們從「假裝堅強」到「學會堅強」的陣痛期很短。

生肖猴

屬猴人永遠對新鮮事物保有好奇心，他們的工作樂趣來自探索與學習，最不喜歡一成不變的工作形態。挑戰新工作模式才能激發出他們的天賦，以及具備的各種潛力，不過最好能有志同道合的夥伴互相加油打氣，這樣能大大提升他們的韌性與適應力。

生肖鼠

屬鼠人對環境變化相當敏感，可說是遇強則強、遇弱則弱的類型。在輕鬆的環境中，他們難免發展出依賴的心態，缺乏危機感，因此往往發揮有限。然而，一但需要轉換陣地，或是接觸新工作，他自然就會調整成戰戰兢兢的模式，展現出快速成長的靈活適應力。

生肖馬

屬馬人天生具備吃苦耐勞的特質，對於工作場合的變動，總能表現出「兵來將擋、水來土掩」的無畏心態。他們深知「形勢比人強」的道理，即使內心不滿，但抗爭、抱怨並沒有辦法改變現實，不如認真面對，才有助於解決問題、改善處境並加速融入。