來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，屬鼠、牛、猴、雞、狗的人本周運勢最旺，事業順利，生肖鼠、雞人氣上漲，人際關係順暢，做什麼都有人幫助，非常順遂。

▍1.生肖鼠

屬鼠人本周好運氣多多，聰明睿智，工作中表現良好，人緣旺貴人多助，不管做什麼都順順利利。精明能幹才華顯現，升職機會擺在眼前，周末還能得到幫助，擁有發財的契機，必能有很大的收穫，財源滾滾。

▍2.生肖牛

屬牛人本周工作運佳，無論什麼行業都很順利，機會就在身邊，只需多留心就能獲得不少貴人的幫助，令事業興旺。人變得優秀，異性緣也好了，桃花運降臨身邊，單身者迎來甜美的愛情，工作生活都越來越好。

▍3.生肖猴

屬猴人做事如魚得水，輕輕鬆鬆，有重要的事情可安排在本周進行，事業前景一片光明，以往默默付出可得到回報，容易獲得長官的認可。財運有所提升，賺錢機會到來，有好的想法可大膽執行。

▍4.生肖雞

屬雞人本周人際關係良好，沒有什麼壓力。心情好，幸運襲來，將進入財運事業都比較旺的一周。做事有衝勁、有活力，能獲得上司讚賞，提出的意見都能被採納。財源也非常順暢，求財很順利，荷包賺飽飽。

▍5.生肖狗

屬狗人步入鴻運當頭的一周，美夢有望變成現實。本周身邊朋友給自己提供賺錢機會，使得財富翻倍，適合投資理財，會有驚喜的入帳。工作運超好，努力爭取能有很不錯的成績，想換工作或求職者也能找到滿意的公司。

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