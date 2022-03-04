生活中每個人都有可能會遇到困難或不順利的時候，不過有的人反而是屬於柳暗花明能夠絕處逢生的。運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖雞、牛、羊、猴的人，2022年可以扭轉乾坤，小人變貴人，逆襲大翻身。

▍生肖雞

屬雞的朋友在2022年有兩顆吉星庇佑，代表在這個虎年即使有阻礙也能夠遇到幫助自己的人，屬於出現困難就有人會幫助化解的含意，遇到問題能夠柳暗花明，覺得不行就有新轉機。

▍生肖牛

屬牛的朋友在虎年有紅鸞星動，這個星的出現代表了桃花或者異性的關心，所以如果遇到困難，容易出現異性上的貴人，屬於有異性來幫助的特徵，如果有阻力，能夠得到異性的幫助。

▍生肖羊

屬羊的朋友在2022年有吉祥星入命，這也是顆貴人星，所以遇到阻礙會有貴人來助，只是力度可能會小些，不過還是有機會的，如果遭遇困難可以多尋求身邊的朋友，或者有機會得到外界的幫助。

▍生肖猴

屬猴朋友在2022年有天解星照耀，天解星是一顆逢凶化吉的星星，它的功用能化解一切災難，因為有天解這顆吉祥之星庇佑，今年遇到的所有困難都有貴人出現幫助，甚至伴隨相應的好機會出現。