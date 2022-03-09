一年之計在於春，春暖花開，一切都感覺充滿希望，網易網站指出，生肖鼠、兔、馬、狗的人會在3月迎來人生的春天，運勢將會逆襲，財運、貴人運、桃花運、事業運、家庭運，通通一飛衝天，旺到不行。

生肖鼠

生肖鼠性格溫順、真誠、樂觀，人緣很好，2022年3月開始，他們喜事連連，數錢數到手軟，事業好、桃花旺，還能越來越富裕，他們的運氣不錯，人生之路步步高升，家人幸福平安，總而言之就是雙喜臨門、喜上加喜，不過同時也要注意，對於挫折應該積極面對，風雨過後必有彩虹，相信肯吃苦一定會有收穫。

生肖兔

生肖兔嘴甜，會說話，桃花運很旺，在社交場合裡特別有魅力，他們有獨立意識，也特別有事業心。2022年3月初，生肖兔運勢大洗牌，走十年難遇的大運，富日子迫在眉睫，生活美好，運勢將會逆襲，一夜暴富，如果把握住好運，將一舉翻身，事業薪資大漲，馬上有錢，收入居高不下，徹底擺脫苦日子。

生肖馬

生肖馬一向口碑超好，特別溫柔體貼、會照顧人，容易受到領導的器重，有著非常討人喜歡的性格，溫和有禮。2022年3月開始，生肖馬福運加持，運勢大獲成功，招財添貴旺家業，天天吃香喝辣，鴻運纏身，日子越過越好，財路大開，好運也滾滾來，事業迅猛發展，必將能夠在事業上取得一番成就，全家迎大喜。

生肖狗

生肖狗性格穩重、沉著，遇到事情不急躁、不衝動，事業上表現非常優秀。2022年3月一到，生肖狗好運傍身，美好的生活在前方等著他們，財運方面，會有貴人送錢來，職場運會漸漸轉好，而家庭矛盾也逐漸消除，存款會不斷攀升，而且桃花也越來越旺，還有可能一飛沖天當上了老闆，未來幾年必定是前途無量的，無論是事業還是感情，都會有很大的收穫。