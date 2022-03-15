有些人外表看起來吊兒郎當的樣子，讓人感覺很花心，《搜狐網》運勢專欄點名，生肖兔、龍、蛇的人喜歡用玩世不恭的樣子來偽裝自己，但其實他們非常癡情，一旦愛上了對方必定不離不棄。

生肖兔

生肖兔平時給人的感覺是一個特別隨遇而安的人，從來都不會斤斤計較，為人比較大大咧咧，是一個想要做什麼就會馬上去做的人，好像沒有什麼煩惱，不過這只是他們的偽裝，一般不會輕易讓對方看出自己的真心，其實內心非常專情，只要深愛一個人就會變得無法自拔。

生肖龍

生肖龍性格比較開朗，平時總是開開心心的好像沒煩惱，個性風趣幽默，往往能讓周圍的人哈哈大笑，因此異性緣特別好，他們在真正喜歡的人面前有點膽怯，所以總是喜歡用玩世不恭的外表來偽裝自己，其實他們相當癡情，一旦接受一段感情就會全心全意只愛對方。

生肖蛇

生肖蛇個性積極向上，好像沒有什麼事情能夠難倒他們，會把自己的事情做到最好，不過他們在感情中往往會有一些讓人難以捉摸的地方，總是一副吊兒郎當的樣子，不過這些都是裝的，真實的他們很專一，一旦愛上了對方必定不離不棄，是一個特別值得交往的對象。