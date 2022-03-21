本周運勢如何呢？運勢命理網站「搜狐網」點名，生肖牛、馬、龍的人這周有福神眷顧，做什麼事都很順利，財運非常旺，還有很多機會出現，如果好好把握，還有望能改變命運。

生肖牛

今起生肖牛的人生將會步入一個新的轉折，之前他們有一些繁重的責任，生活得很有壓力，不過本周生肖牛受到福神眷顧，好事不斷發生，家中有喜事，家人過得快樂，他們的財運會變好，工作也會變得很順利。

生肖馬

本周生肖馬的人會過得很開心，假日會有許多玩樂的邀約，上班日則可能會聽到下屬的秘密，或是自己一些有關工作的好訊息，例如升職加薪，如果有很大的專案或工程，進展會相當順利，同時會有許多桃花，感情運勢甜蜜。

生肖龍

生肖龍的人總是給自己很大的壓力，前半輩子過得很辛苦，不過今天開始暫時可以鬆一口氣，因為好運的到來，會有許多貴人出現幫助你們，這段日子財運也很旺，有很多機會降臨，如果想改變命運，千萬別錯過。