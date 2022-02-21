來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享本周最幸運生肖，屬兔、馬、虎、羊、龍的人好運即將開啟，本周財運暢通，工作一切順利。

▍1.生肖兔

本周屬兔人好運氣連綿不斷，有貴人的幫助，容易遇見非常好的機遇。周三、周日「三合」，周六「六合」，在這幾天做事，想辦成的事一定能成功。多向有經驗的人士請教，更能大獲豐收，一帆風順。

▍2.生肖馬

本周屬馬人周三「六合」，周六「三合」，這幾天是超級幸運日，鴻運當頭，幸運無比，做什麼都順利。上班族工作順利，會有豐厚的獎金，正財穩健，收入多。偏財運也降臨身邊，有機會得到意外錢財。

▍3.生肖虎

本周屬虎人喜從天降，會有偏財到來，周二、周六「三合」，周日「六合」，利於擴展人脈結識新朋友，貴人運旺，能賺到豐厚的錢財。只是身體稍有不適，本周開始前幾天較疲憊，不過不用太緊張，慢慢會恢復的。

▍4.生肖羊

本周屬羊人鴻運走起來，心情愉悅順心，周二「六合」，周日「三合」，多日不見的朋友們常聯繫一下，打打電話聊聊天，說不定貴人就在其中。心態積極有動力，努力和付出會得到豐厚的回報，是美好又幸運的一周。

▍5.生肖龍

本周屬龍人事業大好，工作上表現優異，周四「三合」，周五「六合」，有機會被表揚稱讚。事業進步，愛情也順利，周日有「紅鸞」桃花入命，是單身者戀愛的好時機，和自己喜歡的人表白，說不定他也在暗戀你。

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