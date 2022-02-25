全球工業物聯網領導廠商研華(2395)周五舉行董事會，公佈2021年第四季暨全年合併財務報告。研華2021全年合併營收達新台幣586.22億元，年增15%，營業毛利為221.32億元，毛利率37.8%，合併稅後淨利為82.5億元，年增14%，全年每股稅後盈餘達10.67元，逾一個股本。研華2021年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，整體營運締造佳績。研華董事會並決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利8元，維持75%高配發率，本案將交付股東常會承認通過。

研華周五股價續收跌0.81%，創下去年12月初以來的近3個月低點。以周五收盤價366.5元計算，現金殖利率2.18%。

在單季營運部分，研華2021年第四季合併營收達新台幣157.44億元，年增23%、季增2%。單季營業毛利為60億元，毛利率38.1%，合併稅後淨利為22.73億元，年增率33%，去年第四季合併每股稅後盈餘達2.93元。研華去年第四季營收再創新高，單季獲利亦為歷史次高紀錄。

若以美元表達，研華2021年營收達20.91億美元，正式突破二十億美元大關，年增21%。整體營運以區域別而言，中國及新興市場最為強勁，年增32%及47%；北美、歐洲、台灣及南韓等主力市場亦呈雙位數高成長。各事業群表現方面，以工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)、服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)及綜合服務事業(Advantech Service Plus，AS+)表現最佳，分別年增29%、27%及27%；而應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)年對年微幅下降。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場基礎建設升級，以及電動車等新能源相關需求強勁，推升研華全年營運締造新猷，整體表現略優於先前預估。去年第四季接單/出貨比值(B/B Ratio)達1.72，累計2021年BB Ratio則為1.56，整體接單狀況持續暢旺。展望2022年，儘管供應鏈的挑戰因素猶在，研華在組織面、產能面、市場面皆持續進化，企業內部加速數位轉型、提升管理效能，產能擴充計畫亦提前完成，加上各主要工業國積極對應氣候變遷的挑戰，帶動工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，公司有高度的信心能充分掌握此波物聯網之成長契機，整體營運成長可期。

研華將於111年3月2日召開110年第四季法人說明會，為線上舉行，將說明2022年第1季業績展望。