日曆上除了今日日期和宜忌事項外，還有些語錄可供參考。一名男網友昨（22日）細看日曆後發現，日曆上的生肖知錄寫道，「屬虎的人生性膽大，喜歡冒險，但遇到真正的老虎也是會怕」，讓網友笑翻直呼「真的，我就屬虎的，準到怕」。

日曆右方的生肖知錄寫道，「屬虎的人生性膽大，喜歡冒險，但遇到真正的老虎也是會怕」。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張昨天的日曆照片，只見畫面中除了日期、當日適宜辦理事項外，日曆的右方還有生肖知錄寫著，「屬虎的人生性膽大，喜歡冒險，但遇到真正的老虎也是會怕」，讓他忍不住直呼「準到你會怕」。

照片曝光後，不少網友笑翻直呼，「超級準」、「真的，我就屬虎的，準到怕」、「第一次看到這麼浮誇的內容」、「想買這日曆」、「一本正經說幹話」、「現在連日曆都有幹話語錄」、「這日曆是來反串農民曆的嗎」。

也有網友依樣畫葫蘆，開玩笑稱「我老公屬虎，遇到我這個母老虎他真的很害怕」、「屬龍的不一定是條活龍，但喜歡一條龍服務」、「看似堅強的牡羊座，就算真的被車撞也會受傷」、「獅子座的人雖然很堅強，像隻獅子一樣有傲氣，但遇到真的獅子還是會斷氣」。

實際上，這張照片原出處為「誠心衛星電視台」粉專，「生肖知錄」的部分有可能是他們為博君一笑而精心設計的內容。