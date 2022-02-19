巴戈的姪女巴蕾。（羅永銘攝）

郭子乾今到巴戈靈堂致哀。（羅永銘攝）

郭子乾接近中午左右抵達巴哥靈堂致意，表示雖跟巴哥在演藝路上沒有合作，但在優質生命協會裡常遇到，「他擔任理事長，他的樂觀跟熱心助人讓人很感動到，常常鼓勵年輕人要熱心公益、回饋社會，這一點就足以讓大家懷念他，很突然很婉惜，他樂觀的態度深深影響到我們」。

郭子乾透露其實去年12月的時候，大概就知道巴戈生病的事，他堅持不願讓大家看到他的病容，「當時優質生命協會在開會的時候，他就用視訊的方式參與會議，我就覺得...，因為他開會一定會自己來，但那天卻用視訊，我就問寶如姊怎麼巴哥哥沒來，她說巴戈感冒，我說不像我認識的巴哥哥，因為他就算感冒他也會戴著口罩來出席，我就多問了一下，寶如姊說他（巴哥）體重掉了10幾公斤，我就覺得好像不是很樂觀，寶如姊說巴哥哥不希望大家知道他生病的事，怕大家擔心」。

巴戈的姪女巴蕾今一早戴著繡有「巴氏家族」的口罩在靈堂忙進忙出，看得出家族情感深厚。巴蕾稍早受訪表示家人都知道叔叔巴戈生病的事，巴戈過世前一天狀態都還OK，不料病情突然惡化撒手人寰。巴戈的么兒巴策農曆過年時回台與家人團員，之後因工作簽證問題於2月3日返美，原以為父親狀況平穩，沒想到巴戈病情突然惡化，巴策得知父親過世立刻返台，目前已落地正進行隔離，將出席告別式。