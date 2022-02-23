資深藝人巴戈16日晚間因胰臟癌病逝，享壽68歲。自稱為巴戈徒弟的男星董至成，近日上節目回憶師徒之情，更透露巴戈最後被家屬送到醫院，聽說「沿路是一直吐著血的」，董至成越想越不捨，忍不住淚灑攝影棚。

董至成在節目《震震有詞》表示，去年8月巴戈邀約他吃飯，因有事在身未出席，「我想沒關係，來日方長，（之後）我再回請他，他那時候還壯得跟條牛一樣」，過陣子董至成約巴戈聚餐，對方回應不方便出門且滴酒不沾，從此之後電話就沒通過，直到今年過年巴戈PO一張全家福，董至成描述對方「已經瘦了快20公斤，根本只剩下皮包骨而已，瘦到身上一點氣跟那種魂都沒有了。」

董至成不禁掉下眼淚，驚覺巴戈有可能生病，今年春節打電話給對方拜年，巴戈只回一個表情符號「我很好，OK，新年快樂」，未料16日就收到巴戈病逝於林口長庚醫院的消息。講到這裡，董至成強忍淚水，哽咽地說：「我才知道他已經和癌症對抗了很久，而且聽說最後背他下樓的時候，他沿路是一直吐著血。」不過巴戈臨終前意志力強韌，「就算滿口吐著鮮血，他也就吞下去了。」

董至成情緒終究潰堤，哭到身體微微顫抖，主持人謝震武見狀暖心安撫，氣氛變得十分感傷，董至成不禁感嘆：「他縱使有再多的金錢、再多的朋友人脈，我們都再也跟他喝不上一杯酒了。」

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