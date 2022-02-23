台語歌后詹雅雯日前在節目《那些年。那些歌》表示，14歲因到洗衣廠當女工，長期接觸漂白劑、硫磺，累積的毒物導致罹患腦部病變，認定這是得帕金森氏症的原因。對此美國毒理專家招名威教授PO文探討此議題，覺得民眾不需要過度擔心。

招名威今（23日）在臉書粉專PO文表示，疫情期間很多人光看到「漂白劑會導致帕金森氏症」就嚇壞，畢竟漂白水之類的清潔用品非常常見，每個人或多或少都會間接吸入，但他提出質疑：「陽明山周邊區域都是有釋出硫磺味的地方，難道一面用漂白水一面吸硫磺味，大家都得病嗎？」

詹雅雯在節目中吐露長期接觸漂白劑、硫磺，導致罹患帕金森氏症。（年代提供）

話鋒一轉，招名威呼籲大家不需要過度擔憂，「因為報導所提到的漂白劑主要成分是三氯乙烯（Trichloroethylene），不是我們一般用的二氧化氯或是次氯酸鈉，用處不同，用法不同，當然毒性也不同。再說，空氣中的硫磺濃度不高，要吸到罹患帕金森氏症，風險值很低。」

不過，招名威提醒漂白劑三氯乙烯很毒，屬於一級致癌物，主要用於金屬零件的清潔溶劑，若是長期暴露在非常高濃度的三氯乙烯之中，會有頭暈、頭痛、嗜睡、肢體不協調、精神混亂、噁心、意識不清等症狀，最糟有可能死亡，即便處於低濃度的環境，上呼吸道、咽喉也會不舒服，且有科學證據證實三氯乙烯會導致人類罹患腎臟癌、肝癌和淋巴癌，也有發育毒性，易致孕婦流產、孩童先天性心臟病、中樞神經系統缺陷以及胎兒出生體重過輕等。

最後，招名威強調現代醫學對於罹患帕金森氏症的病因眾說紛紜，目前只能說長期吸入漂白劑「有可能」增加得帕金森氏症的風險，若要像報導中如此肯定漂白劑就是罹患帕金森氏症的原因，應該還需要更多的證據。