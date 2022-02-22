詹雅雯力挺陳國華擔任《那些年。那些歌》首播嘉賓。（年代提供）

詹雅雯力挺陳國華擔任《那些年。那些歌》首播嘉賓。（年代提供）

台語歌后詹雅雯抱著病體上年代MUCH最新音樂節目《那些年。那些歌》，就為力挺情同姊弟的主持人陳國華。詹雅雯首度透露罹患帕金森氏症的原因，是因從小分擔家計到洗衣廠當女工，受毒物殘留影響而發病，但也因為生病這個契機，父女倆終於解開多年心結，詹雅雯為此喜極而泣。

詹雅雯兒時家境貧苦，身為長女為了分擔家計，14歲就到洗衣廠當女工，長期和漂白劑、硫磺接觸，導致毒物殘留致使腦部病變；她曾因此對爸爸不諒解，「以前沒辦法理解，為什麼我早上8點上班到晚上，還要上夜校，累到趴在地上睡著，爸爸都不曾跟我講一句辛苦了。」直到身體出狀況後，爸爸才抱著她說：「我讓妳太歹命，辛苦了，妳要加油，一定要保重！」詹雅雯才明白爸爸不是不愛她，而是當時生活太苦了，才解開多年心結，她在節目中潸然淚下說：「一切都值得了！」

她也感謝爸爸開啟她的歌唱之路，小時候爸爸為了不讓他們看卡通，買了把二手吉他教唱，第一首學會的歌是《為伊走千里》，她也哼唱幾句獻給爸爸。

詹雅雯患病後體力大不如前，仍靠著意志力5度攻蛋，在演唱會上連唱55首歌，且場場爆滿。陳國華說演唱會當天自己坐在搖滾區，一轉頭都是六、七十歲的阿公、阿嬤在尖叫，一個比一個大聲。詹雅雯笑說搖滾區有位每場演唱會都到的90幾歲鐵粉阿嬤，跳起來尖叫鼓掌，大喊：「雅雯我祝妳吃到120歲！」讓她相當感動，很高興自己的歌聲為長輩們注入活力。

走過許多低潮，詹雅雯深知在谷底的痛苦與無助，因此成立公益團體行善，幫助弱勢族群蓋房子。陳國華說第一次認識詹雅雯時，聽她講電話的內容總是在確認水泥幾包，磚頭什麼時候到，讓他誤以為詹雅雯是建商。好友荒山亮也說她私下樂善好施，提攜後輩不遺餘力，特別是家境清寒的新人，除了親授唱歌技巧，給新人表演舞台，還會私下包紅包，鼓勵他們勇敢追夢。詹雅雯感性地說，因為自己苦過，可以活到現在已是恩惠，希望在有能力的時候付出，幫助更多人；種種善舉讓陳國華欽佩不已，連曾是浪子的荒山亮都感動得紅了眼眶。