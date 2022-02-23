台語歌后詹雅雯日前在節目首揭14歲為分擔家計而到洗衣場當女工，長年接觸漂白劑、硫磺導致腦病變，結果被美國毒理專家招名威教授釋疑；稍早之前她發文澄清，並提醒外界勿害怕家用漂白劑和戶外的硫磺。

詹雅雯今（23日）下午在臉書粉專解釋「當女工的時候是在『工廠』而不是『洗衣場』」並強調14歲碰到的都是工業用的化學漂白劑，至於硫磺則在密閉式的空間接觸，呼籲大眾：「所以請大家不用恐慌喔！（家用的）漂白劑、還有戶外的硫磺溫泉區都是安全的！再次感恩大家的關懷關心，無限感恩。」

詹雅雯近日在節目《那些年。那些歌》脫口得帕金森氏症的原因，是因為從小長期接觸漂白劑、硫磺，受到殘留的毒物影響而發病，但看在專家招名威教授的眼裡不盡然，他今（23日）在臉書粉專PO文呼籲外界不需要過度擔心，「因為報導所提到的漂白劑主要成分是三氯乙烯（Trichloroethylene），不是我們一般用的二氧化氯或是次氯酸鈉，用處不同，用法不同，當然毒性也不同。再說，空氣中的硫磺濃度不高，要吸到罹患帕金森氏症，風險值很低。」不過，招名威認同漂白劑三氯乙烯很毒，已有科學證據認證三氯乙烯會導致人類罹患腎臟癌、肝癌和淋巴癌，也有發育毒性，易致孕婦流產、孩童先天性心臟病、中樞神經系統缺陷以及胎兒出生體重過輕等。

招名威最後強調重申醫學對於罹患帕金森氏症的病因眾說紛紜，目前只能說長期吸入漂白劑「有可能」增加得帕金森氏症的風險，但沒辦法百分之百咬定漂白劑就是罹患帕金森氏症的原因，應該還需要更多的證據。