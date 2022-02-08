行政院今拍板福島食品正式解禁，並依循3原則、3配套把關。長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，政府把關是很重要的角色，因為福島核災中的輻射物質中銫-137和鍶-90這半衰期分別為30年及29年，但福島核災爆發至今才11年，因此仍有風險疑慮，不僅政府要清楚標示產品來源，民眾購買相關食品前，也要再三留意。

據《TVBS》報導，顏宗海指，所有的食安政策皆須從三面向評估，包括風險評估、風險溝通及風險管理。顏宗海說，目前對福島食品最大的疑慮，就是當中可能殘留的輻射線，因為福島核災中的輻射物質包括碘-131、銫-134、銫-137和鍶-90，其中最具有風險隱憂的是銫-137和鍶-90，這2種物質的半衰期分別為30年及29年，但福島核災爆發至今才11年，所以還是有風險疑慮。

顏宗海指出，目前台灣訂定的標準是放射物質銫-134和銫-137，每公斤不能超過100貝克，「這個標準是可以接受的，但一定要持續把關、檢驗、抽驗」，尤其台灣人很喜歡購買日本進口食品，因此政府把關相當重要，所有食品都要清楚標示來源，供民眾辨別。

顏宗海建議，民眾採買食品，最好還是以台灣本地出產的農、漁、牧產品為主，若真要購買進口商品，一定要再三留意產品標示，才能吃得安心。