崇友實業（4506）1營收為4.05億元、年減13.1％，崇友指出，由於去年同期因認列新梯業務大型訂單比較基期墊高，使今年1月營收較去年同期減少，目前旗下新梯、汰換及維修保養等三大業務仍保持良好業務需求，有望挹注整體營運持續向上。

崇友表示，近年台灣房市景氣保持熱絡環境，建商為提高土地開發價值，帶動高樓建案推案需求增加，崇友擁有厚實國產化電梯研發生產技術、全台13個維修保養服務處，旗下超過六成員工皆擁有專業證照等優勢，逐步打開中高階「堅尼西斯」自有品牌於商辦、高樓層案源良好業務接單優勢，帶動堅尼西斯品牌銷售比重穩步提升。

看好高樓層建案推案需求有望隨著建商保持良好推案力道，而同步增加，有助於擴大崇友於全台高速電梯市占率。

崇友表示，目前整體在手訂單能見度仍維持高水準，堅尼西斯品牌接獲台中第二高樓英才路商辦、國際酒店超高速電梯汰舊換新訂單，有望於第一季完工認列，同時持續推動數位智能科技技術導入、新款電梯技術研發、招募優秀人才，以滿足整體在手訂單需求。