2月12日晚上10點封閉水源快速道路。（新工處提供／楊亞璇台北傳真）

配合中正橋改建工程，北市新工處表示，2月12日22時起至111年2月13日14時辦理台北端水源路上方部分引橋拆除作業，拆除施工期間將封閉水源快速道路（泉州街至師大路）及水源路（廈門街至泉州街），請用路人屆時依指示通行。

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋正進行改建工程，配合施工進度，2月12日22時起至111年2月13日14時辦理台北端跨越水源路上方之下游側部分引橋第1-2階段拆除作業，拆除施工期間將封閉水源快速道路（泉州街至師大路）及水源路（廈門街至泉州街），建議用路人屆時改道行駛汀州路，行經該路段時請用路人多加留意各項告示指標牌面並依現場義交人員指揮減速慢行，以維行車安全；本次拆除範圍目前為施工封閉路段，故拆除完成後，對現有中正橋交通動線並無影響。

新工處工務科長蕭志龍指出，中正橋改建工程自2019年開工以來，已完成了重慶南路高架橋拆除及新北市端交通維持改道等階段性目標，跨河鋼拱橋亦已開始進行現場鋼梁安裝推進作業，新橋兩端引橋之橋墩基礎亦在積極趲趕，因新橋橋體與台北市端水源路上方既有引橋橋體有結構重疊部分，需辦理既有橋體拆除作業，今年元旦連假已完成第1-1階段拆除作業，為減少對水源路與周邊交通之衝擊，經與交通、警察單位溝通協調後，將利用2月12日至2月13日周末夜間進行第1-2階段拆除作業，以利儘快回復原有交通機能。

新工處大運工務所主任詹名成說，新工處訂於2月12日22時起至111年2月13日14時進行水源路上方部分引橋第1-2階段拆除作業，2月12日22時至2月13日0時，進行封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（泉州街至師大路）西向2線道(往泉州街方向)和相關交維設施佈設與機具進場等前置作業，並引導用路人改道至汀州路通行。2月13日0時至14時，進行引橋跨越部分拆除作業及場地清理復原作業。