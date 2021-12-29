警方公布中正橋施工相關交管措施。（警方提供）

北市中正二警分局29日指出，為辦理中正橋改建工程，工務局將於2022年1日晚間10時起，進行約1天半的引橋拆除工程，警方表示工程分為兩階段，將會封閉水源路及水源快速道路，提醒民眾注意及適時改道。

警方指出，第一階段工程，由2022年1月1日晚間10時，至2日上午7時，封閉水源路及水源快速道路雙向（泉州街至廈門街），第二階段為2日上午7時至下午4時，封閉水源路雙向及水源快速道路西向車道。

警方建議2條改道路線，包括一：東往西向，水源路改道牯嶺街、廈門街，水源快速道路改道下師大匝道。二：西往東向，水源路改道泉州街至汀州路，水源快速道路改道下泉州匝道。

中正二分局呼籲，為維護施工期間行車安全與順暢，請用路人及早改道，警方已預先規劃警力、派遣義交於重要路口指揮疏導，加強路況查報，因應臨時道路交通壅塞情形，希望民眾可以順暢行駛相關路段，歡度元旦連假。