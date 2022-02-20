酒駕男躲草叢半小時 醜態百出終遭警逮

42歲李姓男子，15日晚間10點多酒後騎車行經大度路，見前方警方的路檢點，擔心酒駕被捕，竟將車停在路邊，忍著寒風躲在草叢內半小時，員警跑上前盤查，他才承認「我有喝啊」、「打電話給老婆求救」，酒測值0.18毫克，警方並依法開立罰單，處罰1萬5000元以上罰鍰，並吊扣駕照。

北投警分局當時在大度路進行酒測路檢，見李男所騎乘的機車放慢速度，距離數百公尺處停車，李翻身躲進草叢，員警見狀打算「守株待兔」，筆直的大度路，旁邊是關渡平原，完全沒有逃逸的路線，經過半小時，員警擔心他發生意外上前查看。

李男看到警察，先想要逆向將機車牽走，員警一擁而上，他又稱車子壞掉，打電話老婆「求救」，但因為朋友都有喝酒，無法過來載他，他承認有喝1罐啤酒，儘管經過半小時，李男想盡各種方法躲避，酒測值仍0.18毫克，警方依法開立罰單，並將機車查扣。

警方呼籲，將持續加強酒駕執法力度，貫徹「零容忍」政策，民眾切勿心存角信，飲酒後應改乘大眾運輸工具，嚴禁酒駕行為。

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