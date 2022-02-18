新北市3名男子因拒絕酒測或酒駕遭逮，卻不願意繳清共28萬3000元罰鍰，法務部行政執行署新北分署發函囑託地政機關查封其不動產，3人均自動繳清罰鍰。新北分署強調，強力執行酒（毒）駕裁罰案件。

64歲李姓男子家住三重區，於2020年12月28日下午4 時許，在三重區友人住處飲用含有酒精成分之「保力達」後，經友人載送返家，隨即又騎乘機車外出遭逮。

李男拒絕檢測，於警察舉發制單時，作勢離開現場，並以「三字經」辱罵警察，被以妨害公務帶回派出所，經抽血檢驗，換算酒精濃度達每公升0.65毫克，遭判有期徒刑2月，併科罰金1萬元，另移送新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，於2021年9月間移送新北分署執行。

51歲黃姓男子家住板橋區，於2020年2月18日中午1時許，騎乘機車在板橋區金門街一帶，被警察攔檢，經測試酒精濃度超標，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰1萬5000元，其中1萬3000元未繳納，於2021年12月間移送新北分署執行。

59歲高姓男子家住三重區，於2017年4月28日下午4時18分，無照騎乘機車在台北市敦化南路1段，被警察攔檢，經測試酒精濃度超標，遭台北市交通事件裁決所裁罰9萬元。

新北分署表示，發函囑託地政機關查封其不動產，3人均自動繳清罰鍰，呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

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