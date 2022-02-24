特斯拉執行長穆斯克樂見美國司法部調查放空者 20:002022/02/24 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳美國司法部調查兩名放空特斯拉的投資人，特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）樂見司法部調查放空者。他表示：「這是美國證交會（SEC）應該做的事，但顯然SEC並未做到。」穆斯克又一次將瞄頭對準他不時抨擊的空頭部隊和SEC。 中美加強監管 李澤楷投資的富衛取消美國上市 加密貨幣巨頭幣安 遭美國SEC調查 #SEC #放空 #特斯拉執行長穆斯克 #樂見 #美國司法部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北國際防火防災應用展 聚焦三大產業技術 04:102022/01/18 產業特刊 歐洲推晶片法案 歡迎台積電赴歐投資 外交部樂見 14:422022/02/09 財經 河靜鋼大砍盤價 中鋼不樂見 04:102022/01/13 產業特刊 河靜鋼4月盤價大漲 中鋼翁朝棟：樂見調漲呈健康正向發展 19:102022/02/14 財經 經濟部樂見 半導體廠赴歐投資 04:102022/02/10 財經要聞 白俄逼客機迫降逮異議記者 美依劫機罪起訴4官員 12:582022/01/21 國際 看到3種電話不要接 內行揭恐怖真相：這種超常見 15:512022/01/19 生活 滴滴後首檔登陸美股 美華國際首日漲近三成 11:522022/02/17 財經 《國際產業》美SEC調查特斯拉空頭 馬斯克直呼「太開心」 11:422022/02/24 財經 移工留才方案通過 符合條件可永久居留 工總：樂見其成 21:012022/02/17 財經 美叫停中國行動計畫 改採廣泛措施應對敵國威脅 11:502022/02/24 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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