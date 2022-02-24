外傳美國司法部調查兩名放空特斯拉的投資人，特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）樂見司法部調查放空者。他表示：「這是美國證交會（SEC）應該做的事，但顯然SEC並未做到。」穆斯克又一次將瞄頭對準他不時抨擊的空頭部隊和SEC。