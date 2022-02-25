電動車大廠特斯拉執行長穆斯克及其胞弟金巴爾（Kimbal Musk），去年脫手特斯拉持股套利。據內情人士爆料，美國證管會（SEC）要調查穆斯克兄弟的賣股行為，是否違反內線交易規定。

去年特斯拉創辦人穆斯克在推特上徵詢粉絲意見，是否該出脫10％特斯拉持股。而就在穆斯克做線上民調的前一天，金巴爾賣掉8.85萬股特斯拉股票，進帳1.08億美元。

穆斯克當時的民調顯示，58％投票者認為穆斯克該賣特斯拉持股，但特斯拉股價聞訊驟跌，顯然推特表決結果被視為負面消息。自穆斯克去年11月8日依投票結果開始拋售特斯拉持股後，這家電動車龍頭股價已跌掉33％。

SEC委任律師指出，主管機關質疑的是，金巴爾去年11月5日賣股前，穆斯克有無向他透露，要在推特做出脫特斯拉持股民調，或是告知他準備將持股脫手的時間，金巴爾是否在獲悉有此民調後，才有賣股動作。金巴爾是特斯拉董事之一。

金巴爾的賣股行為可能違反內線交易規定，上市企業的原工和董事會成員，不得靠未揭露的資訊買賣股票。 不過穆斯克24日告訴《金融時報》，他向推特粉絲徵詢賣股意見的計畫，金巴爾毫不知情，只有公司律師知曉此事。

特斯拉近來指控SEC一再以調查不法的名義，騷擾特斯拉及公司主管。穆斯克日前痛斥SEC的調查「沒完沒了」且「毫無根據」，對他本人和特斯拉構成騷擾，21日還透過律師控訴SEC洩露調查資訊，是要懲罰他公開批評金管機構。

特斯拉與SEC的摩擦可追溯到2018年，SEC指控穆斯克發推文散播特斯拉準備下市訊息，有誤導投資人之嫌。 去年11月6日、亦即穆斯克推特上做賣股民調10日後，SEC向特斯拉發出傳票，尋求財務數據相關的資訊。