電動車大廠特斯拉（Tesla）近來遭逢多事之秋，先是向來直言敢說的執行長穆斯克推文再度惹議，接著媒體報導主管機關開始針對他們自駕系統安全性展開調查，最後則是特斯拉在美國權威評鑑雜誌《消費者報告》的品牌排名大幅下滑。

《消費者報告》每年依據可靠性與安全性等多項因素對於汽車品牌進行排名。特斯拉2021年排名第16，但今年下滑7個名次至第23名，分數也從66掉到60分。特斯拉名次退步，原因在於新款Model S與Model X的Yoke平把方向盤不好使用，連帶影響路試成績。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周四稍早於網站上宣布，他們正針對特斯拉「幽靈煞車」問題展開調查，試圖釐清為何車子在Autopilot輔助駕駛狀態下會沒來由地煞車。過去9個月來，NHTSA共收到354件相關申訴。此次調查涉及2021年與2022年生產的Model 3與Model Y。

穆斯克近日在推特上將加拿大總理杜魯道比做希特勒而惹議。此推文一開始是回應關於「加拿大政府下令銀行阻止反疫苗人士收到加密通貨捐款」的報導。但穆斯克貼出一張迷因圖，上頭是希特勒照片，搭配文字「別再拿我與杜魯道相提並論」，引起猶太人團體不滿並要求道歉，促使穆斯克趕緊刪文。