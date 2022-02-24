特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問時表示，他非常高興看到美國司法部開始調查放空者。除了「空軍」之外，馬斯克亦再度槓上另一個他經常攻擊的目標—美國證券交易委員會（SEC）。

馬斯克表示：「司法部調查做空者讓我深受鼓舞，這本來是SEC應該要做到的事情，但奇怪的是，它沒做。」

周三特斯拉股價重挫7%，收在764.04美元，創下5個月新低，使今年來的跌幅擴大到27.7%。若與去年11月4日創下的歷史高點（1243.25美元）相比，在這不到4個月內，特斯拉股價已經大跌39%。

特斯拉一直是最熱門的放空標的之一。根據S3 Partners提供的數據，截至上周五，特斯拉過去30天的空頭部位大增13億美元。

美國司法部據悉正在調查兩名之前放空特斯拉股票的投資者。與此同時，美國證券交易委員會也一直都沒放過調查特斯拉，這也引發了特斯拉與該監管機構之間的法律惡鬥。

馬斯克從不避諱他對美國證券交易委員會的積怨有多深，時不時就挖苦抨擊該監管機構。2018年馬斯克曾表示美國證券交易委員會應該叫做「空頭致富委員會」（Shortseller Enrichment Commission）。

馬斯克在接受CNBC訪問時亦把矛頭瞄準專門放空的投資公司。他表示，老練的對沖基金經常利用放空和複雜的衍生品來佔小投資人的便宜。他們會放空一家公司、釋放利空消息，以暫時壓低股價套現，然後多次重施故技，這就是所謂的「放空與扭曲」（short & distort）的證券詐欺手法。

去年初華爾街股市上演散戶大戰金融巨鱷的「史詩級軋空行情」，當時馬斯克即發出推文痛批做空交易，他表示：「你不能賣你沒有的房子，你不能賣你沒有的汽車，但你卻『可以』賣你沒有的股票！？這真是亂來——放空就是一場騙局，會合法僅出自於歷史淵源。