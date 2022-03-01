2020年最好看的兩套數位經濟大戲，第一套大戲當然是元宇宙議題持續發燒，但是，搞了半天Meta公司真的做得了元宇宙的領頭羊嗎？還是「起個大早，趕個晚集」，被其他網路巨擘奪走了話語權？另一套大戲就是馬斯克的特斯拉正式要進入數位經濟領域與蘋果、字母公司一決雌雄了嗎？

第一套大戲我們首先要問的是，元宇宙能否美夢成真？該用何指標來判斷？根據日本蘋果情報網iPhone mania的報導，一家名為Counterpoint的調查公司公布預估報告指出，蘋果有望在2022年開賣AR的裝置，預估2022年VR／AR的頭盔出貨量將暴增至3000萬台，2023年出貨量增至5000萬台，2024年7600萬台，2025年可以突破1億台的大關，較2021年的出貨量跳增9倍。按上述的推估，2025年破億台的終端數量，大概才是元宇宙成真的一個起點。為何破億的數字很重要？

一直以來，我們不斷提到：全球數位匯流的經濟，正在從匯流走向新分流。所謂匯流，就是以iPhone等智慧手機所撐起的數位生態系；而新分流，講的是包括自駕、AR、VR、物聯網、元宇宙等等。但是，新分流假以時日必須成為新的匯流，對全球數位經濟未來持續發展才有實質上的意義，目前上述的那些新分流，個別用戶數都不足以多到成為一個新匯流生態。所謂新的分流，起碼終端數量或是用戶數至少要以億起跳，才能具備新匯流經濟的基礎。根據統計，VR經過2016年的元年效應，2018年的年出貨量也只達500萬套左右，2021年底拜祖克伯推銷的Metaverse元宇宙概念之賜，分析師預估2022年VR／AR頭顯估計可出貨1200萬套，但是，這離一億套還是頗遠的！因此，上述蘋果2025年破億台的終端數量預測，就是一個指標。

第二個指標是Meta是否能推出一個屬於自己的作業系統，將決定元宇宙是否能成真。1月初外媒消息，Meta公司據傳已中止一項虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）專屬作業系統的研發計畫，將繼續採用Google的Android系統。這可不妙。

Mata在2014年收購了VR的設備開發商Oculus，現在他們的VR頭盔顯示器Oculus Quest已經發展到了第二代，它的軟體操作系統用的就是Android的修改版本。不過，就長期來看這是存在風險的，因為會受到非常多的限制，甚至被Google掐住脖子，如此一來，與祖克柏所提出來一個全新的元宇宙生態系的雄才大略大異其趣，充其量只是淪為現階段任何一款支援Android的終端而已，數量甚至更少，試問，消費者還缺一款既有的Android終端嗎？

如果上述基本態勢之後都沒有改變，我們基本上可以這樣說，蘋果才是元宇宙未來的領頭羊。

第二套大戲應該問的是，馬斯克能否在車聯網應用服務領域開啟全球另一波數位經濟的新商機？據報導，特斯拉正在開發應用商店，讓用戶能夠通過Tesla應用商店下載和使用程式。為何馬斯克此刻特別在意車聯網的相關應用服務？他知道，特斯拉之所以成功，在於他很早開始便對傳統車企造成的破壞式創新，而當這些傳統企車巨擘正式進軍電動車領域，他2021年破紀錄的93萬輛銷售數字會漸漸不是亮點，他要找新出路，那就是被蘋果證明可行的應用服務商店。

應用服務商機有多大想像空間？2008年，App Store的問世顛覆了人們對移動設備的思考方式。賈伯斯曾在當年接受採訪時說「這個事物 太新了，也許未來某個時間點它會成為一個10億美元的市場」。今年年初，蘋果公司對外透露，自App Store問世以來，世界各地的開發者已經透過在App Store出售數位產品與服務，獲得了超過2600億美元的收入。財報數據顯示，僅2020年一年，App Store就為蘋果貢獻了203億美元的業務營收。同時，APP Store以37%的業務占比成為蘋果軟體服務最大的收入來源。試問，這樣龐大且被證明成功的商業模式，又有誰不垂涎？

馬斯克能否成功複製蘋果的商業模式，蘋果又是否會以過去軟硬整合的手法侵蝕馬斯克的汽車王國？誰能說這不是一場好戲呢？

（作者為科技媒體專欄作家）