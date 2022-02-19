美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天身陷兩起爭議，他一邊指控美國證券監管當局扼殺他的發言權，一邊將加拿大總理杜魯道比為強人希特勒而招致譴責。

馬斯克向來沒少批評美國證券管理委員會（SEC）。法新社報導，馬斯克的委任律師致函地方法官奈森（Alison Nathan），指控證管會對馬斯克和特斯拉發起「無休止且毫無根據的調查」，目的是制止他批評政府。

美國證管會2018年指稱馬斯克在推特發布虛假聲明，內容攸關一樁可能的私有化交易，計畫很快就夭折，但投資人已遭誤導。當時馬斯克和特斯拉在和解協議中各自同意繳交2000萬美元罰款，以解決證管會對此案的控訴。

這樁和解案還嚴格規範馬斯克使用社群媒體，要求發布重要財務資訊聲明前，需先經特斯拉法律顧問同意。

此外，英國「衛報」（The Guardian）提到，馬斯克稍早推文回應有關加拿大下令銀行阻止反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗示威者收到加密貨幣捐款的新聞報導，他上傳一張納粹獨裁者希特勒的照片，圖上寫著「別再拿我與杜魯道（Justin Trudeau）相提並論」。

馬斯克先前就曾發言支持抗議疫苗強制令的加拿大卡車司機們。這則推文隨後被刪除，但猶太團體已怒火中燒。

反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）怒批馬斯克拿希特勒來打比方，「並不恰當且冒犯他人」。

美國猶太委員會（American Jewish Committee）也表示，馬斯克「須立即道歉」，把杜魯道比為「謀殺數百萬人、實施種族滅絕的獨裁者，並非批評政策的適當之舉」。