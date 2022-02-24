俄羅斯對烏克蘭發動導彈攻擊，烏克蘭政府宣布其國家已經遭到「全面入侵」，俄烏局勢急速升溫，黃金、公債等避險天堂受到追捧，而股票、加密貨幣等風險型資產遭到拋售，周四亞洲股市收盤和歐洲股市開盤後重挫，比特幣一度跌破35000美元。

稍早前烏克蘭宣布擊落5架俄國飛機與1架俄國直升機，不過俄羅斯國防部否認有任何一架俄國飛機遭擊落。

根據CoinDesk報價，目前比特幣下跌8.3%，報35425.17美元，稍早前一度跌至34338.57美元。

由於俄烏局勢緊繃，比特幣在周末期間跌破40000美元大關，現在俄烏戰事開打，使這個全球市值最高的加密貨幣價格持續探底，與去年11月創下的歷史高點（68990美元）相比，價格已幾近腰斬。聯準會可能加速升息的預期，以及部分主要經濟體限制數位資產的交易活動，都使比特幣受到壓力。

其他加密貨幣亦表現疲弱，目前以太幣重挫逾12%，報2367.06美元。瑞波幣跌11%，深獲特斯拉執行長馬斯克青睞的狗狗幣跌14.47%。

稍早前亞洲股市全面重挫，日經指數跌1.81%，東證一部跌1.25%，韓股跌2.6%，中國上證指數跌1.7%，香港恆生指數跌3.2%，澳洲S&P/ASX 200跌2.99%，MSCI（除日本以外）亞太指數大跌3.39%。

歐洲股市開盤後重挫，泛歐Stoxx 600指數暴跌3%。

北約秘書長Jens Stoltenberg發布聲明強烈譴責俄羅斯無端對烏克蘭發動軍事攻擊，危及無數平民的生命。德國總理蕭茲表示，這是「歐洲黑暗的一天」，並呼籲俄國立刻停止軍事行動。

英國首相強森在推特上發文表示，其國家和盟友已準備好「果斷回應」俄國入侵烏克蘭的軍事行動，他並表示已經和烏克蘭總統澤倫斯基討論接下來的行動。美國總統拜登亦緊急發布聲明，稱美國與其盟國將採取團結一致與果決的方式應對俄羅斯對烏克蘭發動的攻擊。