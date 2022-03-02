"Despite the fact that the war is taking place in Ukraine, it's essentially for values in life. For democracy and for freedom."



Ukrainian President Volodymyr Zelensky tells CNN's @mchancecnn his message to President Biden ahead of Biden's State of the Union address. pic.twitter.com/q3tIjqQfQP — CNN (@CNN) March 1, 2022

美國總統拜登在周二的國情諮文演說中，將指控俄羅斯總統普丁誤判了西方，無端侵略烏克蘭，拜登將在演說中表示，「普丁錯了，我們已經準備好。」此外，他將公開如何抗擊通膨的計畫。

據CNN新聞網和路透報導，拜登可望痛逼俄軍侵略烏克蘭，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）力促這位白宮主人，發表強而「有用」（useful）的談話。

曾為喜劇演員的澤倫斯基說，「這很嚴肅……我不是在拍電影」。他並強調，烏克蘭位於歐洲中心，如今在歐洲眼裡，它成了很特別的東西，這也正是世界無法失去它的緣故。

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0 — President Biden (@POTUS) March 1, 2022

Burn, motherfucker, burn.

Russian Pantsir S1 missile system destroyed in Ukraine. pic.twitter.com/NbJlmdpQDq — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022

先前澤倫斯基說，他是俄軍的頭號目標，但他已決定，要留在烏克蘭首都基輔。當他談到在白俄羅斯和俄國官員會談的內容時指出，俄軍必須停止轟炸烏克蘭城市，才能展開有意義的停戰談判，並說「我沒有代表性，我認為烏克蘭才有代表性」。

白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）周二拒絕評論，拜登在國情咨文演說中，會不會宣布對俄羅斯採取任何「具體的軍事措施」。不過，他說，拜登會強調，他集合了北約和歐盟夥伴等空的聯盟，去做兩件事，那就是提供各式援助，並對像俄羅斯這麼大的國家實施空前制裁。

「所以你們今晚會聽到總統談論他幫忙組建這個聯盟，他領導這個聯盟。」克蘭說：「以及下一步進一步收緊對支持普丁的菁英、以及那些從普丁政權得利的人的制裁，以及下一步對烏克蘭提供人道及軍事救援。」

克蘭拒絕評論普丁的心理狀態，只表示他現在所做的是以前從未做過的事，「也就是對像烏克蘭這樣大且重要的國家發動完全無端、無理的戰爭。」

拜登的國情咨文演說預定於華府時間1日晚間9時（台灣時間2日上午10時）登場。