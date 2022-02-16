據知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）正在調查全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的美國分部和與幣安創始人有關聯的兩家交易公司之間的關係。

華爾街日報報導，遭調查的兩家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd擔任在Binance.US交易所交易加密貨幣的做市商。知情人士說，監管機構關注的一個領域是Binance.US如何向客戶披露其與這些交易公司的聯繫。

Binance.US在其網站上稱，關聯做市商可以在該交易所進行交易，但未說明哪些公司可以這樣做。

SEC要求幣安的美國關聯公司Binance.US提供有關這兩家實體的資訊。知情人士說，Binance.US目前正遭遇執法調查。

2019年的公司文件顯示，幣安創始人兼首席執行官、出生於江蘇的趙長鵬與這兩家交易公司有關聯，幣安前高管表示，截至2021年底，趙長鵬一直控制著這兩家公司。

Binance.US發言人Zachary Tindall不就SEC的調查以及與這兩家交易公司的任何關係置評。他表示，「Binance.US致力於維護最高的合規標準」。

幣安發言人Stephen Milton說，作為一家私營公司，幣安無需披露其投資者或公司結構的細節。「不過，在監管機構要求時會與其分享這些資訊。」Milton表示，無法聯繫到趙長鵬回應。

華爾街日報先前曾報導，趙長鵬是幣安和Binance.US的多數股權所有者。