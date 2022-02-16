法務部行政執行署為貫徹交通正義、維護民眾行的安全，指示全國13分署針對酒駕裁罰案件強力執行。行政執行署16日表示，截止今天為止，全國近3個月內共執行金額累計台幣7882萬1850元，共計查封土地779筆、建物165間、汽車71輛、機車33台。

執行署表示，為防制酒駕，立法院去年1月24日三讀通過刑法、道路交通管理處罰條例等修正草案，增訂加重刑度、罰金限額等規定，法務部長蔡清祥宣示採取重懲酒駕犯行政策，行政執行署長林慶宗指示全國13個分署應持續加強酒駕專案執行，執法沒有假期。

執行署統計，自去年11月15日起至今年2月16日止，全國13分署動員2427人次，辦理酒駕裁罰專案執行，合計執行台幣7882萬1850元，其中查封民眾土地779筆、建物165間、汽車71輛、機車33台，並將持續擴大執行，從嚴從速辦理，遏止酒駕行為。

執行署強調，酒駕害人害己，並嚴重影響社會安全，針對酒駕交通違規裁罰案件，行政執行機關亦將持續強力執行，提醒民眾「醉不上道」，切勿貪圖一時便利，心存僥倖而貿然酒駕，否則必定面臨相關法律責任、付出慘痛代價，後悔莫及！

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