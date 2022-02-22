李國毅（右）今和帕運羽球國手方振宗出席公益活動。（洪秀瑛攝）

李國毅分享近4個月女兒「小橘子」的萌樣。（摘自李國毅臉書）

「新手奶爸」李國毅今天出席心路基金會活動，臉上略顯憔悴和疲憊，他說以前玩姊姊們的小孩，只知道她們很辛苦，現在自己當爸媽才知道「真的會得憂鬱症耶」，他昨拍戲喝了三杯咖啡，昨晚也幫忙顧小孩，忙到凌晨才睡覺。

他透露老婆「橘子」產後恢復良好，休息一個月就能工作，「醫生還誇她很適合生小孩」。他說老婆目前仍是職業的舞者，除了照顧小孩，仍會讓她做開心的事，只是他很心疼太太，老婆主要「親餵」，奶量非常充足，笑稱「母愛大噴發」，家裡可能要多買一台冰箱冰奶袋才行。

他分享近4個月的女兒「小橘子」的育兒心得，女兒還無法一覺到天亮，想睡就睡、想哭就哭、還沒訓練她過夜，晚上平均三小時起來，真的很崩潰，通常他照顧睡前那次，他曾試過和老婆一起起床，兩人在精神不好的時候，口氣和言語就會很躁，就很容易發生爭執，後來就協調輪流起床。他如果要拍戲，老婆就會要他去客房睡覺補眠，「我們不是分房喔」。

他提到「上輩子的小情人」就雙光發光，分享說女兒很愛笑，臉蛋完全是「女版李國毅」，和他小時候簡直同一個模子印出來；形容女兒看他的眼神就像像「公主」看「王子」，愛犬「威廉」是座騎，老婆像ㄚ嬛，「媽媽的手勢不對，女兒就會露出哪來的ㄚ嬛，媽媽就會說『等妳長大就知道』」。他坦言平時很注重睡眠，一沒睡好、事情就做不好，「我大部分還算是神隊友，我可以30秒換完尿布，下次就要更快了」。

他說老婆不但沒有產後憂鬱，個性還十分樂觀開朗，會體恤他拍戲辛苦，「知道我疲憊不會打擾我，她把一切打理得非常好」，會想再生？他說會，但還不會那麼快。

「照顧女兒是一點點辛苦，更多的是幸福，現在拍戲很難專心，一直想回家看看她們，比較難投入角色，最近一直在拉鋸，換了新身分，心境上好像不會演戲了，剛開始很懊惱和緊繃」。和女主角對戲，會把對方想成女兒？他笑說，看女主角會更有寵溺的感覺。

李國毅透露，心境上最大改變是「腳步慢下來了」，以前像兔子，一直往前走、努力工作，現在像烏龜，想要慢慢看世界的心情，「我不想錯過女兒任何一刻，現在是體力上的累，以後還要面對教育這些問題」。出身大家族的李國毅，提到今年帶女兒拜年，女兒大概收到了3、4萬的紅包還有很多金牌，笑稱「家裡都要買保險箱了」。

他前陣子酒駕惹議，他今天說，「錯了就是錯了，身為公眾人物做了不好示範，我自認做了低級、愚蠢的錯誤，這陣子我好好反省自己，我確定這輩子不會再犯同樣錯誤，往後也會像過去一樣持續做公益、繼續關心身邊的人，也會拿出更好作品回報粉絲，今天跟大眾再說一次抱歉。

老婆有說什麼？「沒說什麼，錯了就錯了」。據知「橘子」當時在IG限動有忍不住幫他說話，李國毅說：「她也是一時心急，我知道她有做這動作，但沒看詳細內容，還是那句話，錯了就是錯了，沒什麼好說的」。

他提到，酒駕除了罰款也吊照2年，拍戲也不能開車，「現在是『無照之徒』，不過老婆會開車，只能這樣了」。當下有擔心演藝工作會因酒駕受影響？「我沒想到這部份，我自己知道我不是蓄意、也不是這麼惡劣的人，但詳細就不多說，多說好像在解釋，事實就是我太蠢了」。

他的臉書有酸民留言批評這件事，有酸民批評他這件事，這麼多年也知道留言對自己的意義，想想，那些留言並沒有說錯，有些是理性勸告、有些是激烈言詞，但可以分辨哪些是好的、哪些是不好的，自然不會被那些留言影響，做錯就是虛心檢討，沒什麼好逃避的」。

心路基金會「好天天齊步走」健走活動邁入第10年，今天由李國毅擔任愛心大使，活動詳情可上心路基金會活動網站。