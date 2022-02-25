俄羅斯昨天突出兵攻打烏克蘭，而在台工作的烏克蘭模特兒譚雅也分享，當地狀況每分鐘都在惡化，車子無法加油、超市被搶空、信用卡不能用、國內電話被切斷，且火警、爆炸聲和碎掉的窗戶到處都是，但家人只能在家等一切結束，沒有任何庇護所可去，而她試圖與媽媽通話，但講到一半就斷訊，讓她更擔憂家人安全與當地情況。

譚雅（Tanya）昨在《不要鬧工作室》的影片中提到，某天睡覺之前，她才有種不好的預感，有壞事要發生，結果一覺醒來就接到弟弟的電話說「真的來了！到處都是！」而她的媽媽每5分鐘就會傳訊息給她。

譚雅表示，她的家人住在烏克蘭西部的城市「利沃夫」，那邊也有受到戰爭影響，就她所知，目前她的爸媽、祖父母與弟弟都安全。

譚雅也揭露烏克蘭當地的狀況，指出她的外公與爸爸開車去加油，排隊等了3個小時，最後啥都沒買到；而超市也都被搶購一空、信用卡完全不能用、國內電話被切斷，目前僅剩Wifi還可以用。種種狀況讓她忍不住崩潰喊說「惡夢成真了！」

譚雅指出，她的家人沒有庇護所可以去，只能待在家裡等到一切結束，但情況是每分鐘都在惡化的，火警、爆炸聲與破碎的窗戶在烏克蘭的社群媒體上隨處可見，許多人問她為何俄羅斯要攻打烏克蘭？但她已經不在乎原因了，因為無論如何，用武力解決事情永遠都是不對的。

譚雅也說，所有的烏克蘭人都想要同一個東西「和平」，這樣的要求會太過份嗎？而她的媽媽作為烏克蘭的護士，想要送弟弟去波蘭，但不知道烏克蘭與波蘭的邊境有沒有開放，但話還沒有說完就斷訊了，讓她非常焦急，也希望只是網路訊號差。