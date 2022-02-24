基輔發布空襲警報，街道氣氛緊張，民眾大多驅車轉往西部躲避戰局。(民眾提供/李侑珊台北傳真)

俄羅斯已揮兵烏克蘭，兩國開戰消息已傳出。根據教育部統計，我國在烏克蘭求學的留學生共有12人，目前3人已返台。至於烏克蘭現況，當地台生紛紛透露，人民大多轉往西部移動，而基輔隨處可聽見空襲警報聲響，政府呼籲民眾撤離，氣氛緊張且凝重。

教育部表示，目前我國在烏克蘭求學的留學生共有12人，其中3名已返台、1名留在烏克蘭東部、1名在南部、7名仍留在基輔。

面對烏俄危局陷入高度緊張，教育部強調，駐俄羅斯代表處已聯繫在烏克蘭所有僑民，冰呼籲儘速離境；同時教育部駐俄教育組更緊急連絡留學生，並轉知當地情勢發展，以提供必要之協助。

一名人在基輔的F姓台生今日受訪時，正在前往烏克蘭西部的途中。他說，基輔在昨(24)日上午便發布空襲警報，政府也對民眾發出強力呼籲，為了安全，儘速撤離或躲到防空洞，街道上的氣氛十分緊張，且人流逐漸變少，「大家能走就走，橋上還有道路上的車很多」，民眾大多轉往西部躲避戰局。

至於扣除3人已回到台灣，目前還有9名台生在烏克蘭，外界好奇現況如何，F姓台生則說，他隨時都有與教育部駐俄教育組聯繫，讓我國官方也能掌握留學生情況，但他並不清楚其他同學的動態，不過可以預料，想必與當地人一樣，都往西部跑。

談到未來在烏克蘭求學將如何繼續，F姓台生提到，實在想像不到，會在留學時期遭逢戰事。由於兩國交火才剛開始，局勢將如何發展，都充滿未知數，「真不好說，都還在變」，因此不排除會離開烏克蘭，或轉至其他國家地區繼續學業。

另一名烏克蘭台生「泛舟哥」也在臉書發文，說明他也正往西部移動，「我人還在，我已經開始往西部走，具體消息，會在通知大家，謝謝各位高度的關心！」

一名周姓台人透露，不少友人是烏克蘭人，今日嘗試聯繫當地朋友，等待許久，都沒有獲得回訊，主要是烏克蘭部分地區已停電，網路因此中斷。另透過當地即時影響來看，像是位於黑海港口城市敖德薩（Odessa），銀行已經出現擠兌人潮，金融將出現恐慌期。